Анна Тринчер с мамой и бабушкой выпустили кавер на легендарную песню «‎Рідна мати моя»‎

Песня символична для всей семьи Анны. Певица рассказала, что с самого детства бабушка пела ее Ане, чем привила любовь к украинскому фольклору.

Также Анна поделилась, как появилась идея, и что чувствовала при записи кавера вместе с бабушкой и мамой:

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– Мне очень повезло иметь таких женщин в своем роде. Мама и бабушка харизматичные, энергичные и сильные женщины! Они моя мотивация и большой пример на всю жизнь. Я мечтала увековечить нас троих в совместной работе, чтобы через годы показывать его своим детям, их внукам. Идея была записать кавер вдвоем с бабушкой, но уже в процессе мы поняли, что для полноценной картины не хватает пазлика. Поэтому я сразу предложила маме сделать трио и записала ее на общий урок по вокалу.

Аня Тринчер и MBreeze представили клип на общий трек «Ти робив мені каву»

Бабушка Анны Тринчер часто появлялась в социальных сетях певицы и каждый раз вызывала незаурядную активность среди ее фолловеров. Анна зовет бабушку Ба, подписчики вдохновляются ее любовью к жизни, энергетикой и активностью в свои 76 лет. Бабушка Анны поделилась своими мыслями:

– В детстве мама мне очень часто пела эту песню, именно поэтому я полюбила ее. Когда родилась моя внучка Аня, я исполняла ей эту песню и прививала в целом любовь к украинской музыке. Иногда даже думала, что Аня будет ненавидеть эту песню, мы ее пели везде, однако получилось наоборот.

Мама Анны тоже располагает подписчиками в социальных сетях. Можно было заметить очень нежные и теплые отношения между ними. Мама также поделилась своими эмоциями по поводу коллаборации:

– Аня у нас мастер придумывать разные креативы и коллаборации. Записать песню женской династией, собрать нас втроем и записать песню-упоминание для нашего рода – очень хорошая идея.

Певица рассказала, что на запись кавера женской династией натолкнулась полномасштабная война в нашей стране. Именно она пробудила понимание силы рода. Немногие могут понять это за всю свою жизнь, однако когда приходит это осознание, ты черпаешь много силы и энергии из своего дерева рода. Этой работой певица подчеркивает важность семьи в жизни человека, ведь только самые близкие люди позвонят по телефону и поддержат в сложное время.