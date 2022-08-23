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Советник Офиса Президента Украины поделился архивной фотографией
На своей официальной странице в Instagram Алексей Арестович опубликовал черно-белый архивный снимок, на котором он изображен совсем юным. Украинский политик позировал со стрижкой с челкой и грубо смотрел в камеру.
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Арестович не упустил возможность посмеяться над собой. В описании к детскому фото советник Офиса Президента написал, что фотографу удалось «поймать» его настоящего, а не «Люсю», которой он постоянно притворяется.