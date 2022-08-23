Советник Офиса Президента Украины поделился архивной фотографией

На своей официальной странице в Instagram Алексей Арестович опубликовал черно-белый архивный снимок, на котором он изображен совсем юным. Украинский политик позировал со стрижкой с челкой и грубо смотрел в камеру.

Cейчас смотрят

Таролог рассказала, как Алексею Арестовичу удается предсказывать будущее

Астролог рассказала, в чем феномен популярности Алексея Арестовича

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

Арестович не упустил возможность посмеяться над собой. В описании к детскому фото советник Офиса Президента написал, что фотографу удалось «поймать» его настоящего, а не «Люсю», которой он постоянно притворяется.