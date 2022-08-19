Свитер, который «спалил» роман: Дантес таки встречается с Дашей Кацуриной?

Даша Кацурина, экс-супруга ресторатора Миши Кацурина, который встречается с Надей Дорофеевой, снова намекнула на романтические отношения с певцом Владимиром Дантесом.

Несмотря на то что Даша Кацурина и Владимир Дантес официально не подтверждают отношения, в сети уже давно обсуждают роман между этими двумя. И неудивительно, ведь парочка постоянно подогревает интерес к своим отношениям, регулярно оставляя в соцсетях двоякие намеки.

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Из последнего: Даша и Вова выложили в сеть совместное видеообращение к подписчикам, в котором сначала долго рассказывали, что больше не могут замалчивать эту тему, потому что все о ней и так говорят, а затем обратились с призывом поддержать проект UAnimals.

А на днях Даша Кацурина выложила сторис, в котором делает обзор вещей из коллекции ее бренда, и в одном из луков использовала свитер, который подписала «Свитер парня».

Казалось бы, что в этом такого? Но внимательные подписчики сразу могут заметить подозрительную схожесть между элементом гардероба на видео Даши и свитером Владимира Дантеса, в котором певец на многих фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes ???????? (@vladimirdantes)

По цвету и модели эти свитера абсолютно идентичны.

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И хотя это может быть совпадением, но для фанов это очередное подтверждение, что разговоры о романе между Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной – не просто слухи.