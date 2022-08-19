Макс Барских: «Бывших украинцев не бывает»

На концерте певца в Нью-Йорке (США) зрители скандировали «Слава Украине»

На днях в своем Instagram Макс Барских опубликовал видео с концерта в Америке, который умилял украинцев до слез. Певец обратился к зрителям со словами благодарности и подчеркнул, что где бы ни были наши люди, бывших украинцев не существует.

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– Нас разбрасывало по всему миру, но Украина всегда живет в нашем сердце. Благодарю вас за приглашение, потому что это тоже своего рода помощь нашей стране. С каждого концерта, который я сейчас даю, часть средств перечисляется в помощь нашему государству, – прокомментировал певец и под скандирование «Слава Украине» исполнил песню «Буде весна».