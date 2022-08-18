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Участник реалити «Холостячка» Андрей Хветкевич сделал камин-аут и показал романтическое фото со своим парнем

Андорій Хветкевич Холостячка

Все помнят, как Андрей вместе с другими участниками проекта боролся за сердце холостячки Златы Огневич, какие устраивал невероятные свидания для певицы. Его не просто так называли главным романтиком сезона!

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Публикация от Andriy Khvetkevych ???????? NFT Patent (@diveeasy)

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Вдруг, почти через год после выхода реалити на экран, Андрей Хветкевич сделал в своих соцсетях неожиданное признание.

«Долгое время я руководствовался стереотипами и не был честным перед собой, – написал Андрей в Instagram под снимком, на котором он целуется со своим любимым. – В течение последнего года я много думал и размышлял над собой, и наконец-то я готов поделиться со всеми вами своей правдой. Я знаю, что вы любите меня, и я надеюсь, что вы меня поддерживаете. Я знаю, что у вас могут быть вопросы (ибо у меня точно были). В любом случае, я такой какой есть, и я учусь принимать и любить себя».

Учасник реаліті «Холостячка» Андрій Хветкевич зробив камін-аут та показав романтичне фото зі своїм хлопцем

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Андрей рассказал, что этим летом он сделал своему любимому предложение:

«Недавно он сказал Да, и сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать наше обручение и его день рождения».

Мы искренне желаем влюбленным счастья! И верим, что настоящая любовь всегда победит.

Фото: @diveeasy

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