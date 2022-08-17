Нацотбор на Евровидение 2023: Суспільне начало прием заявок на участие

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Суспільне объявило о старте приема заявок на Евровидение-2023
Конечный срок подачи заявок – 15 октября 2022 года. Заявки на участие в Нацотборе принимаются по форме на сайте www.eurovision.ua.
Что же изменится в Нацотборе?
А еще новость – музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) станет официальным музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение.
— Я рад возможности работать музыкальным продюсером отбора этого года. Я хочу, чтобы Европа услышала и увидела современного украинского музыканта, являющегося частью мирового музыкального контекста. Я знаю, что такие люди у нас есть, и хотя сейчас творить очень трудно, я приглашаю и призываю музыкантов всех стилей и жанров срочно браться за любимый инструмент и приобщаться к отбору. Прием заявок продлится до 15 октября, так что у вас есть почти два месяца, чтобы создать свою победную песню, которая дышит новой Украиной, песню, которая заденет и вдохновит мир, — рассказал Дмитрий Шуров.
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