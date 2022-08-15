Убийство Галины Хатчинс: Алек Болдуин не случайно застрелил оператора – ФБР

Федеральное бюро расследований США опровергло версию актера о трагедии на съемочной площадке фильма «Ржавчина», произошедшей 22 октября в пригороде Санте-Фе, Нью-Мексико. Тогда погибла оператор Галина Хатчинс.

Как заявлял сам Алек Болдуин, он не нажимал на спусковой курок пистолета. Однако отчет ФБР, подготовленный по результатам следственной экспертизы, отрицает его слова. Об этом сообщает deadline.

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«Следственный эксперимент показал, что на курок револьвера нужно было нажать, чтобы он выстрелил. Со сведенным на четверть или даже наполовину курком пистолет нельзя было заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок», – говорится в отчете ФБР.

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