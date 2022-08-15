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ТОП-7: Лучшие украинские сериалы, которые стоит посмотреть

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С 24 февраля жизнь каждого украинца изменилась. Война перевернула все с ног на голову, многие привычные вещи отошли на второй план. Да, просмотр фильмов и сериалов заменили новости на всех гаджетах. Однако иногда нужно делать небольшой перерыв и позволять отвлечься и перезагрузиться. Мы собрали для вас подборку крутых украинских сериалов, которые стоят посвятить им свое время. Мы собрали сериалы разных жанров, чтобы каждый перемен найти то, что ему по душе.

И обязательно поделитесь подборкой с иностранными друзьями, ведь сегодня все украинское вызывает особый интерес, и это возможность популяризировать нашу культуру и культурные достижения по всему миру.

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Первые ласточки (2 сезона)

Жанр: молодежный триллер

Актеры: Тая Щурук, Александр Рудинский, Мария Смолякова, Полина Носихина, Виктория Литвиненко, Максим Самчик, Максим Девизоров, Олег Гоцуляк

Первые ласточки – это проект, основанный на реальных проблемах современных подростков. История роковой дружбы в сети, история борьбы с жизнью, в которую взрослым страшно поверить. Молодежный триллер «Первые ласточки» покажет без украшения опасности, которым ежедневно подвергаются миллионы подростков во всем мире, а родители и не подозревают, насколько страшная угроза нависла над их семьей.

– Это молодежный триллер с элементами детектива и драмы. Сериал и для подростков, и для родителей, потому как среди наших героев есть и те, и другие, и очень многие темы, которые мы поднимаем, уходят из семьи. Именно взрослые влияют на то, каким ребенок вырастет и кем он станет. Поэтому я очень надеюсь, что «Первые ласточки» найдут отклик и у подростков, и у их родителей, – рассказывает о проекте Евгений Туник, сценаристе «Первых ласточек».

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Крепостная (3 сезона)

Жанр: историческая драма

Актеры: Ольга Сумская, Марк Дробот, Станислав Боклан, Екатерина Ковальчук, Ксения Мишина, Яровенко Алексей, Алина Коваленко, Тарас Цымбалюк

«Крепостная» – драматический исторический телесериал с элементами приключений и мелодрамы. Сюжет рассказывает о приключениях украинской крепостной женщины Екатерины, которая борется за свободу в XIX веке в Нежине.

Родившаяся в неволе – а воспитанная, как девушка благородной крови. Она не принадлежит себе и не имеет права на любовь. Ее путь – страдания и смерть, жестокость и страх, борьба за жизнь и честь. Сможет ли Екатерина обрести свое счастье?

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Слуга народа (3 сезона)

Жанр: политическая комедия

Актеры: Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Наталья Сумская, Виктор Сарайкин, Екатерина Кистень

«Слуга народа» – снятый в Украине комедийный политический телесериал производства студии «Квартал-95» об истории избрания Президентом Украины учителя истории. Главную роль учителя истории в сериале исполнил Владимир Зеленский, ставший в 2019 году Президентом Украины.

По сюжету сериала, учителя истории Василия Голобородько тайно снимают на видеокамеру, где он ругается, критикуя власть. Затем видео попадает на YouTube и набирает большое количество просмотров. После этого учитель получает деньги через краудфандинг своих учащихся и регистрируется на президентские выборы. Побеждая на них, он становится президентом страны. Поэтому Президентом становится простой, честный и принципиальный человек, «один из нас», учитель истории Василий Голобородько. Неожиданно для всех страна получает необычного, как для коррумпированной страны, гаранта конституции: он живет в профессорской квартире на Дарнице вместе с родителями и старшей сестрой, занимает в зарплату и пользуется общественным транспортом.

ТНТ больше не будет показывать в эфире сериал «Слуга народа» с Зеленским - Ведомости

Будиночок на щастя (3 сезона)

Жанр: комедия

Актеры: Назар Заднепровский, Виталина Библив, Константин Войтенко, Галина Безрук

Будиночок на щастя — украинский комедийный телесериал. Снят компанией IQ Production для Нового канала.

Максим бизнесмен-мечтатель, которому надоел активный ритм жизни в большом городе, поэтому решил переехать в маленькое, но веселое село Сеньковка. Такому повороту событий не очень обрадовалась его жена Маша. Девушка привыкла проводить свободное время в торговых центрах и салонах красоты, но отнюдь не в огороде. В сериале «Будиночок» Маша и Макс столкнулись с кучей проблем загородной жизни: отсутствие удобств, бутиков и супермаркетов, плохая связь на мобильном и отсутствие контента для состор – в отношениях молодой пары начался настоящий кризис.

Добрые соседи Василий и Люба решили познакомиться с Максом и Машей и помочь «городским инопланетянам» освоить правила сельской жизни. Однако при таком общении не обошлось без разных форс-мажоров, груды недоразумений и курьезных ситуаций.

Кадры сериала «Домик на счастье»: 20 / 39

Поймать Кайдаша (1 сезон)

Жанр: драма, трагикомедия

Актеры: Антонина Хижняк, Дарья Федина, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Виктор Жданов

Поймать Кайдаша — украинский 12-серийный телесериал 2020 года, созданный компанией ПроКино для телеканала СТБ. Сценаристкой и исполнительной продюсером проекта является Наталья Ворожбит.

События телесериала разворачиваются хронологически с 2005 по 2014 год, в течение десятилетия во времена независимой Украины. Основные сюжетные линии сериала разворачиваются вокруг вековой проблемы противостояния двух поколений одной семьи: родителей и детей. Сюжет телесериала наполняется разными драматическими конфронтациями между всеми членами семьи, апогеем конфликта становится 2014 год, когда семью разделяет еще и отношение к Майдану. Один сын Кайдашев — Лаврин — в трудные для Украины времена проявляет свои патриотические взгляды и приобщается к борьбе за независимость Украины, добровольцем пойдя на войну защищать Украину против российской агрессии. В то же время другой Кайдашев сын — Карпо — принял москвофильские позиции, стал сторонником россии, обвиняя «майданутых» в Революции достоинства и оккупации Крыма и Донбасса россией.

Спіймати Кайдаша | Dzyga MDB

Киев днем ​​и ночью (5 сезонов)

Жанр: сериалити

Актеры: Богдан Шелудяк, Карина Гаврилюк, Оксана Аврам, Альбина Перерва, Александр Озолин, Павел Сергиенко

«Киев днем ​​и ночью» – скриптед-сериалити, созданный по заказу телеканала «Новый канал». Адаптация немецкого сериала «Berlin – Tag&Nacht». Первый украинский телесериал в жанре сериалити.

По сюжету пятеро главных героев Оксана, Карина, Альбина, Богдан и Саша – решаются переехать в столицу, чтобы покорить ее. Они вместе снимают большую квартиру на двадцать четвертом этаже одной из новостроек. В их планах – покорить столицу и изменить свою жизнь к лучшему.

95% треков, прозвучавших в сериалити, написаны молодыми украинскими группами и исполнителями. Саундтрек к проекту создала группа О. Torvald.

Лучшие украинские сериалы, которые стоит посмотреть

Папик (2 сезона)

Жанр: комедия

Актеры: Дарья Петрожицкая, Станислав Боклан, Сергей Сипливый, Олеся Жураковская, Екатерина Кистень

По сюжету отчаявшийся пенсионер, еще недавно популярный актер театра Александр Николаевич Меркулов (актер Станислав Боклан), решает свести счеты с жизнью. Но перед этим хочет сменить имидж и идет в барбершоп. Там ему, конечно, делают модную прическу и угощают виски. Он решает гулять в последний раз и идет гулять по ночному городу по барам. Неожиданно в одном из клубов главный герой знакомится с девушкой Лизой (Дарья Петрожицкая), принимающей его за успешного миллионера бизнесмена — «папика», которая как раз и ищет таких жертв.

Квартал 95» знімає новий серіал «Папік» для каналу «1+1» - Детектор медіа.

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