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ТОП-5 сериалов, которые выходят в августе 2022 года: Что посмотреть

ТОП-5 сериалов, которые выходят в августе 2022 года: Что посмотреть

Мы собрали пятерку самых ожидаемых сериальных премьер на любой вкус, которые помогут хотя бы на несколько часов отвлечься от новостной ленты и перезагрузиться. Какие новые сериалы выходят в августе 2022, и что стоит посмотреть

Песочный человек

Жанр: фэнтези

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В ролях: Том Старридж, Гвендолин Кристи, Вивьен Ачеампонг, Бойд Голбрук, Чарлз Денс, Асим Чаудри, Санджиев Бхаскар

Это экранизация популярных комиксов Нила Геймана, которой уже много лет ждут все фаны. Как и комикс, «Песочный человек» рассказывает историю о Соне, главном Песочном человеке. После долгих лет заключения владелец снов Морфей возвращается и отправляется в путешествие по миру, чтобы найти то, что у него украли, и вернуть былое могущество.

В главной роли – чрезвычайно хариматический британский актер Томас Старридж.

Интересно, что первые попытки адаптации начались в 1991 году. И понадобился 31 год, чтобы сериалы вышел в свет, поэтому, не удивительно, что ставки на него делаются огромные.

Дата выхода: 5 августа 2022

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Дом Дракона

Жанр: фэнтези, драма

В ролях: Мэтт Смит, Милли Алькок, Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Грэм Мактавиш

Дом Дракона — это долгожданный приквел к сериалу «Игра престолов», в котором будут изображаться события, происходившие за 200 лет до описанных в оригинальном телесериале, а именно расцвет Дома Таргариенов. Сценарий написан Райаном Конделом на основе книги Джорджа Мартина «Огонь и кровь».

Дата выхода: 21 августа 2022

Я есть Грут

Жанр: анимационный фильм, фэнтези

В ролях: Вин Дизель, Брэдли Купер

И да, вы все правильно поняли! На экраны выходит анимационный мини-сериал об одном из самых милых героев вселенной Marvel, одном из команды Стражей Галактики — малыше Груте. Конечно, его лучшего друга – Енота Ракета мы также увидим в этом проекте!

Дата выхода: 10 августа 2022

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Истории ходячих мертвецов

Жанр: фантастика, ужасы

В ролях: Энтони Эдвардс, Паркер Поузи, Оливия Манн, Дэнни Рамирез, Даниэлла Пинеда

Это сериал-антология, события которого будут проходить в культовом посте апокалиптической вселенной. Для всех фанов «Ходячих мертвецов» – просто must see!

Дата выхода: 14 августа 2022

Андорр

Жанр: научная фантастика, приключения

В ролях: Диего Луна, Стеллан Скошгорд, Женевьев О’Рейлиd, Кайл Соллерd, Дениз Гофd, Адриа Архона, Фиона Шоу, Форест Витакер

В последний день лета на Disney+ выйдет сериал из вселенной «Звездных войн», которая является приквелом к ​​фильму «Бунтарь один» 2016 года. Главную роль в сериале сыграй тот самый актер, которого вы видели в фильме – Диего Луна. По трейлерам понятно, что события, показанные в сериале, будут происходить за 5 лет до событий, показанных в фильме.

Дата выхода: 31 августа 2022

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