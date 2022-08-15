Дениз Даус, звезда сериала «Беверли-Хиллз», умерла от тяжелой болезни

Американская актриса, звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210, Дениз Даус умерла в возрасте 64 лет после борьбы с тяжелой формой менингита Сестра Даус подтвердила печальную новость, оставив сообщение на странице актрисы в Instagram. Cейчас смотрят

— С очень тяжелым сердцем я сообщаю всем, что моя сестра Дениз Даус отправилась навстречу нашей семье в вечной жизни. Дениз Ивонн Даус была самой удивительной сестрой, непревзойденной, прославленной актрисой, наставником и режиссером. Она была моим самым лучшим другом и последним членом семьи. Дениз любила всех вас. Я знаю, что она наблюдает за нами с любовью. Я прошу уединения и ваших молитв, — написала Трейси Даус.

Несколькими днями ранее сообщалось, что актриса впала в кому во время госпитализации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denise Dowse (@denisedowse)

Дениз Даус наиболее известна своими ролями миссис Ивонн Тизли в сериале Беверли-Хиллз, 90210, судьи Ребекки Дамсен в сериале CBS Страж и доктора Ронды Пайн в телесериале HBO Небезопасность. Она также снималась в таких популярных сериалах, как Анатомия страсти, Доктор Хаус, Костии многих других.

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