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Знай наших: Украинские IT-специалисты будут обучать британцев в Метавселенной

Знай наших: Украинские IT-специалисты будут обучать британцев в Метавселенной

Украина, безусловно, может гордиться своими IT-специалистами. Большое количество украинцев работают в глобальных компаниях мира, разрабатывают приложения и программы, которые хорошо известны, успешно используются во многих странах и составляют конкуренцию мировым гигантам. Большую роль в этом играет техническое образование, получаемое будущими специалистами. Известно, что обучающие программы, разработанные украинскими образовательными IT-компаниями, считаются одними из самых сильных в мире.

Украинский образовательный IT-продукт становится все более востребованным. Об этом, например, говорит запуск в Великобритании образовательной платформы от украинского провайдера Edtech – компании DAN. IT education, внедряющая глобальную миграцию обучения в Метавселенную. Несмотря на российскую агрессию, украинская компания вышла на глобальный рынок, и благодаря дружеским отношениям со страной первым стало Соединенное Королевство.

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Знай наших: Украинские IT-специалисты будут обучать британцев в Метавселенной

«Россияне разрушают наш реальный мир, а мы творим параллельный мир метавселенной, и они не смогут его разрушить, – говорит основатель DAN. IT education Эдди Прилепский. – Ситуация, конечно, очень напряженная, но мы работаем эффективнее, чем до войны, наша мотивация выше. Мы хотим доказать, что Украина по-прежнему сильна, и что украинский народ – высококвалифицированные люди».

Цель вселенной – это иммерсивная цифровая реальность, в которой пользователи могут взаимодействовать и получать образование в виртуальной реальности. Студенты, создавая своего аватара – цифровую копию самого себя, учатся новой специальности, посещают занятия, переходя от класса к классу, могут встречать друг друга в кулуарах, общаться, участвовать в спонтанных дискуссиях и вдохновлять друг друга так, как это просто невозможно с помощью даже современных технологий видео- или телеконференций.

Знай наших: Украинские IT-специалисты будут обучать британцев в Метавселенной

Примечательно, что именно украинская компания является первой, кто ввел обучение по IT-специальностям в метавселенной.

Журналист влиятельного британского издания The Times Constance Kampfner пишет в своем материале: «Украинцы открывают двери в метавселенную в Британии. Образовательная платформа запускается уже через несколько недель после того, как ее сотрудники были вынуждены бежать из страны из-за российского вторжения. DAN. IT Metaverse предлагает интерактивные онлайн-курсы в таких областях как анализ данных, машинное обучение и программирование в 360-градусном виртуальном пространстве. Его цель – помочь восполнить пробел в навыках в технологическом секторе, с моделями обучения, вдохновленными используемыми в Mamram – элитном компьютерном подразделении Армии обороны Израиля».

Знай наших: Украинские IT-специалисты будут обучать британцев в Метавселенной

Вслед за Британией и странами ЕС обучение в метамиране станет доступным и для украинцев. Министерство цифровой трансформации вместе с партнерами запустило проект IT Generation, участником которой стала украинская компания DAN. IT Education. В конце августа стартует набор студентов и обучение по программированию, вебразработке, вебдизайну и маркетингу. У студентов будет возможность создать и запустить собственный стартап на финальном этапе проекта, а по окончании курса платформа будет способствовать трудоустройству.

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