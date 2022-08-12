Cloudless Orchestra: изменение названия, прощание с вокалистом и новый трек

Популярная украинская группа Cloudless, которая была неоднократными участниками отбора на Eurovision, выпустила новый трек, поменяла свое название и в очередной раз разошлась с вокалистом Юрой Каналошом.

Сегодня увидел свет их трек «Чекаю». Песня была написана в творческой коллаборации музыкантов группы и известного саундпродюсера Сергея Любинского. Текст и идея принадлежат уже бывшему вокалисту Юри Каналошу.

Cейчас смотрят

— Песня «Чекаю» — крик души украинцев, каждый из которых ждет своего: ждет победы, ждет родных, ждет любимых, возвращения домой. Мы не исключение – мы каждый день ждем именно победы, возвращения домой и встречи с родными, — комментируют музыканты.

Группа признается, что они задумались о смене названия еще года два назад.

— Нам нравится концепция музыкального коллектива не как группы, а именно как оркестра. Идея стала актуальной, когда мы еще раз разошлись с нашим вокалистом Юрой из-за многочисленных разногласий в творческих взглядах и определенной несовместимости. Мы окончательно поняли, что было бы круто пробовать себя в сотрудничестве с разными вокалистами и инструменталистами. Мы неоднократно читали критику в свою сторону, что это закос под победителей Евровидения Kalush Orchestra. Но это не так, ведь существует очень много групп с аналогичными названиями – Submotion Orchestra, Cinematic Orchestra, Hidden Orchestra и именно в их сторону мы смотрели уже не менее двух лет.

Андрей Хлывнюк рассказал как отвлекается на службе (ФОТО)

Сейчас Cloudless Orchestra находятся в Европе — ребята задались целью собрать миллион гривен для помощи украинцам. Они уже проехали около 10 000 км в семи странах и отправили 200 000 грн нескольким бригадам и волонтерским организациям. Выступают Cloudless Orchestra везде, где можно быть услышанными — не только играют на больших музыкальных фестивалях, но и дают импровизированные концерты на центральных площадях городов.

Песни украинских артистов о войне в Украине: подборка новых песен о войне

— Мы понимаем, что люди в Европе устали от войны, поэтому мы всеми возможными средствами пытаемся им о ней напомнить. Сегодня — переломный момент для многих, я, например, перестал общаться с семьей, проживающей в Донецке и поддерживающей русский фашизм. У нас всех нет другого выбора, – комментирует основатель группы Антон Панфилов.