Настя Каменских – ‎Коли мине війна: слушать онлайн, текст (слова) песни

Настя Каменских ‎– «‎Коли мине війна»: слушаем премьеру песни!

«‎Коли мине війна» – новая лирическая песня певицы NK о нежных, но в то время крепких чувствах украинских женщин. Они говорят о своей любви, живущей вне времени и пространства. О печали и печали, потому что так хочется, несмотря на беды, быть вместе с любимыми.

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Сила этих чувств каждый день лелеет веру в то, что война скоро закончится. И не смотря на то, что каждая из них не одинока и повсюду есть люди, но куда ни глянь, видятся карие глаза и слышен его голос. Такой любовью гордятся, ведь она делает нас сильнее.

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«Сложно представить всю ту боль, которую испытывает сегодня украинская женщина. Ее любовь и вера – самый сильный щит для каждой семьи. Каждая хочет, чтобы любовь стала оберегом и спасла тысячи жизней. Выстояло до конца. И позже, когда пройдут все невзгоды, самой главной наградой станет – снова быть вместе. Снова дарить счастье и радость близким», – добавила NK.

«Будешь ты любить меня, когда пройдет война», – это не сомнение, а уверенность в том, что истинная любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые трудные минуты. И наконец снова объединить по-настоящему влюбленные сердца.

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Певица с начала войны активно поддерживает украинский народ, выступая на благотворительных концертах в поддержку Украины. За это время она дала большое количество интервью популярным международным медиа и выступила с важными речами на известных мировых премиях, как Latin Grammy Awards. Для певицы важно, чтобы люди со всей планеты знали, за что и против кого борется Украина. И не переставали молчать о войне.