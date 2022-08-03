Вова Дантес и Даша Кацурина записали совместное обращение, которого все ждали

Слухи о романе певца Владимира Дантеса и ресторатора Даши Кацуриной обсуждаются с тех пор, как стало известно о романе Нади Дорофеевой с Мишей Кацуриным. Но если эта парочка откровенно призналась – да, они действительно вместе – то Вова и Даша долго держали интригу.

А сегодня обратились в совместном видео к подписчикам: «Мы хотим сказать кое-что важное. Кому-то кажется, что сейчас — не время… Вы могли об этом догадываться. Мы видим, что это так или иначе вытекает в СМИ…»

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Но признания, которого все ждали, так и не случилось! 🙂 Хотя на самом деле, видео оказалось гораздо более важным:

«Спасите животных от войны!, – обратились Даша и Вова к подписчикам в видео. — Не проходите мимо!»

Как оказалось, этот ролик снят в поддержку проекта зоозащитников UAnimals. Респект, Даша и Вова! Это самый крутой вариант использования хайпового запроса, который мы видели в последнее время!