Украинка сыграла главную роль в сериале от Netflix

Голливудско-украинская актриса Алина Смоляр сыграла главную роль в нетфликсовском сериале «Любовь, смерть и работы». В этом году сериал, а именно серия Jibaro, номинирована на «Эмми». Актриса сыграла главную женскую роль.

Режиссером этой серии стал оскароносный режиссер Альберто Миельго. На протяжении своей карьеры режиссер и аниматор работал над фильмами «Гарри Поттер и Дары смерти», «Человек-паук: Через вселенные», «Труп невесты», «Трон: Восстание» и многие другие.

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– Это были необычные съемки для меня, но очень интересные. Впечатляет развитость технологий в киноиндустрии, идея и режиссерское видение Альберто. Мы сразу нашли общий язык и весь съемочный процесс прошел рекордно быстро, – признается актриса.

По сюжету, отряд рыцарей встречают агрессивную Сирену. Среди всех солдат выживает только один глухой мужчина, заинтриговающий мифическую девушку. Jibaro рассказывает о крайне токсичных отношениях. Это отношения хищников, которые базируются на нездоровом влечении друг к другу.

– Здесь тяжело описать, кто хороший, а кто – плохой, это вызывает сильные эмоции. В проекте не использовался мокап, только движения актеров и танцовщиков, как референс и Keyframe анимация, – рассказал режиссер Jibaro Альберто Миельго.

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Образ Золотой Женщины был собран на основе фольклора из разных уголков мира: Индия, Северная Африка, Восточная Европа и т.д. с самыми разными украшениями, элементами стиля, которые женщины носят во многих племенах и культурах.

– Идея заключалась в том, чтобы создать женщину, которая настолько переполнена золотом и сокровищами, что за этим всем мы почти не видим женщину. В основном это просто красота, которая ослепляет человека так, что все равно есть ли там человек или нет… – делится Алина Смоляр.