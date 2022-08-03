«‎Война – это не о смерти, война – это о жизни»: Артем Пивоваров – о родных в оккупации, заработке во время войны и волонтерстве

Артист дал первое большое интервью за время полномасштабной войны в Украине

На YouTube-канале Маше Ефросининой вышел новый выпуск ее авторского проекта «Экзамен. Новая реальность». Его героем стал певец и музыкант Артем Пивоваров, стремительно завоевавший расположение широкой аудитории. В июле этого года артист во второй раз одержал победу на престижной музыкальной премии YUNA как «Лучший исполнитель». А благодаря мощному культурному проекту «Твои Стихи, Мои Ноты», над которым Артем работает уже второй год, он вошел в первый эшелон звезд украинского шоу-бизнеса.

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Интервью Артема Пивоварова с Машей Ефросининой – это скорее беседа двух друзей. Совершенно откровенный разговор о личном, близких в оккупации, волонтерстве, разочаровании в старых знакомых, новых проектах и ​​концертах для военных на фронте.

О заработке во время войны

Команда Артема Пивоварова не собирает донаты, а за собственные средства закупает необходимую технику и транспорт для военных. На эти нужды уходят все средства из благотворительных концертов и сбережения артиста. Использовать их на личные расходы – табу.

– Основной доход нашей команде сейчас приносят стриминговые платформы. Практически каждый месяц мы с командой выпускаем песни и клипы, новые коллаборации. К тому же у меня есть четыре прошлых альбома… Поэтому благодаря просмотрам, прослушиваниям и скачиваниям у нас есть возможность зарабатывать.

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Общение с нашими защитниками сильно влияет на мировоззрение Артема Пивоварова. Так недавно военный сказал певцу фразу, которая навсегда запечатлелась в его памяти и не дает опускать руки и жаловаться на жизнь. Об этих мощных словах, отвращении Артема к старым друзьям и их измене, планах на послевоенное будущее – в новом выпуске проекта «Экзамен. Новая реальность»: