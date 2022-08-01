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Собрали 500 тысяч долларов: Оля Полякова приняла участие в благотворительном вечере

Собрали 500 тысяч долларов: Оля Полякова приняла участие в благотворительном вечере

Певица Оля Полякова продолжает работать на культурном фронте. На днях Полякова провела концерт на благотворительном гала-вечере в Чикаго.

Организаторами выступили Ecentria, Ukraine Resistance Foundation и Игорь Голубчик в поддержку фонда Revived Soldiers Ukraine. Сбор средств производился на медицинскую реабилитацию украинских воинов в Америке. По предварительным подсчетам, удалось собрать более 500 тысяч долларов.

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«Сегодня каждый делает, что может. Счастлива петь и помогать», — прокомментировала певица свой пост в Instagram.

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Для выступления Полякова выбрала сдержанный наряд от украинского дизайнера Anna Bublik.

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