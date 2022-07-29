Принцесса: смотреть официальный трейлер

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Американский телеканал HBO показал первый трейлер документального фильма о принцессе Диане под названием «Принцесса».
«Принцесса» — смотреть трейлер онлайн:
Лента, которая расскажет о нелегкой жизни королевы сердец, планируется выпустить за несколько дней до 25-летия трагической смерти принцессы Дианы. Всем хорошо известно, что брак Леди Ди и принца Чарльза был далек от идеала, а развод в королевской семье стал настоящим скандалом. А внезапная гибель принцессы 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе стала концом жизни Дианы, но не ее истории, которую продолжают разбирать и по сей день.
Премьера фильма «Принцесса» запланирована на 13 августа 2022 года. Документалка будет транслироваться на HBO Max. Напомним, что мировая премьера «Принцесса» состоялась на кинофестивале Sundance 2022.
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