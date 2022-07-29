Слава Демин рассекретил, как звезды зарабатывают на благотворительных концертах

За время полномасштабного вторжения многие украинские звезды начали устраивать благотворительные концерты, деньги с которых передают на помощь украинскому народу и ВСУ. Однако, как выяснилось, не все артисты не берут гонорары за свои выступления. Об этом рассказал украинский радиоведущий Слава Демин, обсуждая в своей программе «Слава+» благотворительные концерты с певцом POSITIFF.

Демин отметил, что на этих благотворительных концертах артисты берут гонорары. Это исполнители объясняют тем, что это их работа и они должны зарабатывать.

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«Насколько мне рассказывали и в том числе некоторые организаторы. Организаторы берут определенный процент этих благотворительных концертов себе за организацию, некоторым артистам, кто не готов выступать бесплатно, они платят определенный гонорар. Возможно, неполный, но он все равно есть. И все остальные остающиеся деньги идут уже на помощь. Вот так это работает и сейчас многие артисты ездят по концертам и пишут: часть заработанных денег пойдет на помощь ВСУ, детям и т.д.», – прокомментировал Демин.

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