Блондинка: смотреть официальный трейлер

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер байопика «Блондинка» (Blonde), рассказывающий о жизни Мэрилин Монро.

«Блондинка» — смотреть трейлер онлайн:

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«На нее смотрели все. Но никто ее не видел», – говорится в трейлере. Именно так можно описать жизнь и карьеру иконы Голливуда. Фильм основан на одноименном романе американской писательницы Джойс Кэрол Оутс, вышедшем в 2000 году. Книга была номинирована на Пулитцеровскую премию.

Главную роль в фильме сыграла кубинская актриса, звезда фильмов «Достать ножи» и «Не время умирать» Ани де Армас. Режиссером выступил Эндрю Доминик.

Премьера фильма «Блондинка» запланирована на 28 сентября 2022 года.

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