Netflix совместно с Украинской киноакадемией запустили программы грантов и стипендий для кинохудожников

Работаешь в украинском кинопроизводстве и давно мечтаешь получить опыт в Netflix? Тогда следующая информация для тебя. Netflix, House of Europe и Украинская киноакадемия запустили программы грантов и стипендий для украинских художников, пострадавших или вынужденных переехать из-за войны.

Украинская киноакадемия предлагает 48 грантов на разработку сценариев по 15 тысяч долларов каждый для команд опытных кинопрофессионалов из двух человек (сценариста и продюсера) и эксклюзивные онлайн-сессии с международными экспертами отрасли. А House of Europe планирует обеспечить украинским 100 стипендий по 1000 евро для создателей всех уровней; обучение по процессу кинопроизводства, пост-продакшну и питчингу от Netflix для профессионалов начального и среднего уровня.

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Инициативы поддерживаются глобальным фондом Netflix Fund for Creative Equity.

Заявки на участие можно подавать на сайтах House of Europe и Украинской киноакадемии с 28 июля. Подаваться можно независимо от своего местонахождение.

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