Кто стал продюсером Wellboy после Юрия Бардаша?

Артист признался, кто теперь помогает ему с карьерой



Из-за далеко непатриотической позиции и скандальных заявлений продюсера Юрия Бардаша украинский певец Wellboy разорвал с ним все связи. А это значит, что звезда осталась без творческого наставника. Или нет?

Cейчас смотрят

В интервью радиостанции «Луч» Wellboy рассказал, кто теперь занимается его продюсированием. Как признался, 22-летнего артиста, с недавнего времени его музыкальной карьерой будет заниматься саундпродюсер Евгений Триплов, с которым он давно сотрудничает.

«Моя позиция и позиция моей команды: война – это зло. У Жени дочь родилась во время войны в бомбоубежище. Вот как он должен относиться к войне? Мне с этим человеком по дороге, и сейчас он исполняет обязанности моего продюсера», – сказал Wellboy.



Читай также:

Возвращение маньяка в маске в трейлере фильма «Хэллоуин. Конец»

Почему Маша Ефросинина не возвращается в Украину? Откровенное признание