Черная Пантера: Ваканда навсегда: смотреть официальный трейлер

Фильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда» появится в украинском прокате 10 ноября

Страна : США

: США Студии : Marvel Studios

: Marvel Studios Жанр : Супергеройский экшн

: Супергеройский экшн Режиссер : Райан Куглер («Черная пантера», «Космический джем: Новые легенды»)

: Райан Куглер («Черная пантера», «Космический джем: Новые легенды») Актеры : Анджела Бассетт («Мстители: Завершение»), Данай Гурира («Мстители: Война бесконечности»), Мартин Фримен (сериал «Шерлок»), Летиция Райт («Смерть на Ниле»), Уинстон Дьюк («Черная пантера» »), Теноч Верта, Дэниел Калуя, Люпита Нионго и другие.

: Анджела Бассетт («Мстители: Завершение»), Данай Гурира («Мстители: Война бесконечности»), Мартин Фримен (сериал «Шерлок»), Летиция Райт («Смерть на Ниле»), Уинстон Дьюк («Черная пантера» »), Теноч Верта, Дэниел Калуя, Люпита Нионго и другие. Композитор: Людвиг Йоранссон («Тенет», «Веном»)

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«Черная Пантера: Ваканда навсегда» от Marvel Studios повествует историю королевы Рамонды (Анджела Бассетт), Шури (Летиция Райт), М’Баку (Винстон Дюк), Глаз (Данай Гурира) и отряда Дора Миладже (в частности, Флоренс). После смерти Т’Чаллы они борются, чтобы оградить свою нацию от вмешательства сверхдержав. Но пока жители Ваканды стремятся начать жизнь с чистого листа, герои должны объединиться и проложить новый путь королевству. В этом им помогут боевой пес Накия (Люпита Нионго) и Эверетт Росс (Мартин Фримен).