Черная Пантера: Ваканда навсегда: смотреть официальный трейлер

Фильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда» появится в украинском прокате 10 ноября
Фильмы Marvel: официальная хронология для просмотра
«Черная Пантера: Ваканда навсегда» от Marvel Studios повествует историю королевы Рамонды (Анджела Бассетт), Шури (Летиция Райт), М’Баку (Винстон Дюк), Глаз (Данай Гурира) и отряда Дора Миладже (в частности, Флоренс). После смерти Т’Чаллы они борются, чтобы оградить свою нацию от вмешательства сверхдержав. Но пока жители Ваканды стремятся начать жизнь с чистого листа, герои должны объединиться и проложить новый путь королевству. В этом им помогут боевой пес Накия (Люпита Нионго) и Эверетт Росс (Мартин Фримен).
«Черная Пантера: Ваканда навсегда» – официальный трейлер на украинском