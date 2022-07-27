Океан Эльзы — Квіти мінних зон: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская группа «Океан Эльзы» представила новый клип на песню «Квіти мінних зон». Съемки новой видеоработы частично проходили в Донбассе.

Смотреть премьеру клипа «Океан Эльзы» — «Квіти мінних зон» онлайн:

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По словам Святослава Вакарчука, песня была написана несколько лет назад и должна войти в новый альбом ОЭ в апреле 2022 года. Однако сегодняшние реалии внесли свои коррективы.

Как рассказали музыканты, клип на песню «Квіти мінних зонн» сняли всего несколько недель назад. Идея видео – показать, как в реальном времени сосуществуют жизнь в тылу и боевые действия на фронте. В конце добавлены кадры украинских защитников на Донбассе, призывающих украинцев жить своей жизнью, не жертвовать настоящим, но не забывать о войне и ВСУ. Все средства от монетизации клипа и песни будут вовлечены в сбор средств на новые авто для ВСУ.

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