Хэллоуин 2022: смотреть официальный трейлер

Киностудия Universal опубликовала официальный трейлер фильма «Хэллоуин. Конец».

«Хэллоуин. Конец» — смотреть трейлер онлайн:

Cейчас смотрят

Готовы увидеть последнюю главу культового слешера о жутком маньяке в маске Майкла Майерса! Удастся ли остановить безжалостного убийцу на этот раз?

В фильме сыграли Джейми Ли Кертис, Энди Метичак, Джеймс Джуд Кортни, Уилл Паттон, Кайл Ричардс. Режиссером выступил Дэвид Гордон Грин.

Премьера фильма «Хэллоуин. Конец» запланирован на 13 октября 2022 года.

Читай также:

Продолжение тяжёлой истории любви в трейлере фильма «После. Долго и счастливо»

Очень странные дела 4 сезон: Смотреть новый трейлер второй части сезона