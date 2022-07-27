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Почему Маша Ефросинина не возвращается в Украину? Откровенное признание

Почему Маша Ефросинина не возвращается в Украину? Откровенное признание

За последние два месяца все больше украинцев, в том числе и знаменитостей, начали возвращаться в Украину. Но многие украинские звезды домой не спешат, и на то есть веские причины. Например, украинская телеведущая и блоггер Маша Ефросинина вместе с детьми до сих пор остается в Германии. Такое решение звезда прокомментировала в интервью на YouTube-канале «Гроші».

«Хочется домой. Но я здесь только ради детей. Мне страшно за детей. Я знаю себя в страхе. Я пыталась жить в страхе, я становлюсь неэффективной – материнский инстинкт. Я не могу работать. Страх – он не эффективен. Я боюсь за детей и это не плохо и не хорошо, это факт. Многие женщины находят силы жить и одолевают страх. Я становлюсь безрезультативной», — объяснила свою позицию Ефросинина.

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