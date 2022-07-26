Иракли Макацария женился на своей 20-летней девушке

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Грузинский продюсер Иракли Макацария уже избавился от своего статуса завидного холостяка. 25 июля 37-летний красавчик официально женился на своей 20-летней девушке Лизе.
Известно, что свадьба прошла в Грузии в кругу родных и друзей. Влюбленные не только расписались, но и обвенчались. Гуляли молодожены на широкую ногу. Невеста сменила за день несколько платьев, а декор свадебной зоны и программы поражали своим богатством.
Больше фотографий можно посмотреть ниже. Счастье молодым и долгих лет вместе!
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