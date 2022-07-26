Влад Яма признался, как ему удалось уехать из Украины без специальных разрешений

Знаменитость сейчас находится в США вместе с семьей

Украинский хореограф и телеведущий Влад Яма рассказал, как уехал за границу из Украины еще в начале полномасштабного вторжения. Откровенное признание звезда сделал в новом выпуске YouTube-проекта «Слава+».

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По словам Влада Ямы, он успел уехать за пределы Украины до того момента, как мужчинам запретили это делать.

«Мы были несколько дней в Европе, а затем сразу уехали в США. Я уехал сразу, очень быстро», — рассказал селебрите.

Также Влад Яма поделился тем, где находятся его родители и почему не уезжают за границу.

«Они жили в горах, в Прикарпатье, 2,5 месяца. Я их вывез примерно на 5 или 6 день. У нас был с ними короткий, но тяжелый разговор. Это были те дни, когда русские войска подходили к Запорожью, они уже находились в Запорожской области. Так в жизни никогда с родителями не разговаривал, и я надеюсь, что никогда не буду. Сейчас они дома. Слышны взрывы, слышат сирены, но они очень оптимистично настроены. Они говорят, что все будет хорошо, они верят в ВСУ. Я тоже верю, но когда я вспоминаю, что происходило там в Буче в первые дни, что сейчас происходит в Херсоне, что происходило в Мариуполе, это действительно страшно», — рассказал хореограф.

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