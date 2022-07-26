Kalush Orchestra отреагировали на то, что «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании

После победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе «Евровидение-2022» почти сразу встал вопрос: кто же будет принимать песенный конкурс в следующем году. Европейское сообщество понимало, что из-за полномасштабного нападения россии на Украину провести «Евровидение» в нашей стране не удастся. Руку помощи решила протянуть Великобритания, которая в этом году на конкурсе заняла второе место.

Украинский народ и сами Kalush Orchestra до последнего верили, что война в ближайшие сроки завершится победой Украины, поэтому «Евровидение-2023» все же пройдет в Украине. И вот на днях официально сообщили, что Европейский языковой союз решил проводить конкурс в Великобритании. Группа Kalush Orchestra не смогли оставить это без внимания.

Cейчас смотрят

«Конечно, нам очень грустно, что песенный конкурс Евровидения на следующий год не состоится в Украине. Но мы благодарны Великобритании за солидарность и согласие провести мероприятие в поддержку нашей страны. Мы надеемся, что у Евровидения-2023 будет украинский колорит и будет прославлять нашу прекрасную, уникальную культуру», – прокомментировал Олег Псюк, лидер Kalush Orchestra изданию Independent.

Также музыкант выразил надежду, что «Евровидение-2024» все-таки пройдет в Украине.

Читай также:

«Евровидение 2023»: Наконец-то известно, где пройдет песенный конкурс

Сюрприз: «Євробачення» пройде в Латинській Америці