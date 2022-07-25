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Олимпийский чемпион Олег Верняев обеспечивает мукой Харьковскую область

Олимпийский чемпион Олег Верняев обеспечивает мукой Харьковскую область

Как отметил Олег Верняев, во время войны города Украины объединились для того, чтобы обеспечить всем необходимым восточные и южные регионы, страдающие оккупантами.

«Вместе с другими украинскими спортсменами с первых дней войны мы занимаемся волонтерской деятельностью – оказываем гуманитарную помощь военным и жителям прифронтовых территорий. В регионах активных боевых действий растет дефицит продуктов питания, поскольку враг ежедневно обстреливает гражданские объекты, в том числе предприятия пищевой промышленности. Получили запрос на муку, поскольку из-за постоянных военных действий ни одно хлебопекарное предприятие в восточных регионах не может полноценно функционировать. Объединив все усилия, нам удалось отправить 1,5 тонны муки в Харьковскую область. Необходимо спасать украинский народ от геноцида, который делает РФ», – рассказал Олег Верняев.

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Олимпийский чемпион добавил, что в этой войне есть работа для каждого, нужно только желание. Даже незначительные действия – это вклад в свободную будущую Украину.

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