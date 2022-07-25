Олимпийский чемпион Олег Верняев обеспечивает мукой Харьковскую область

Как отметил Олег Верняев, во время войны города Украины объединились для того, чтобы обеспечить всем необходимым восточные и южные регионы, страдающие оккупантами.

«Вместе с другими украинскими спортсменами с первых дней войны мы занимаемся волонтерской деятельностью – оказываем гуманитарную помощь военным и жителям прифронтовых территорий. В регионах активных боевых действий растет дефицит продуктов питания, поскольку враг ежедневно обстреливает гражданские объекты, в том числе предприятия пищевой промышленности. Получили запрос на муку, поскольку из-за постоянных военных действий ни одно хлебопекарное предприятие в восточных регионах не может полноценно функционировать. Объединив все усилия, нам удалось отправить 1,5 тонны муки в Харьковскую область. Необходимо спасать украинский народ от геноцида, который делает РФ», – рассказал Олег Верняев.

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Олимпийский чемпион добавил, что в этой войне есть работа для каждого, нужно только желание. Даже незначительные действия – это вклад в свободную будущую Украину.

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