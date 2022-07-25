Океан Эльзы показали тизер к новому клипу (ВИДЕО)

В своем Twitter легендарная украинская группа вызложила короткий видеоанонс нового клипа
Уже из заявленных кадров будущей премьеры понятно, что видео посвящено защитникам Украины. Военные в форме, которые несут раненых побратимов, снаряды, пробитое пулями стекло… Уже с первых секунд видео пробирает до самых костей.
«На фронті буває всяке»: Святослав Вакарчук – о пережитом им артобстреле
27|07
прем’єра pic.twitter.com/Z5MBcgSGGs
— Океан Ельзи (@okeanelzy) July 24, 2022
Выход клипа запланирован на 27 июля, так что осталось ждать недолго!
Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз. Кто родился и как назвали?
Michelle Andrade выпустила новую версию своего украиноязычного хита «Не знаю» вместе с lyric-видео