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»Океан Эльзы» показали тизер нового клипа: Когда релиз? (ВИДЕО)

Океан Эльзы показали тизер к новому клипу (ВИДЕО)

В своем Twitter легендарная украинская группа вызложила короткий видеоанонс нового клипа

Уже из заявленных кадров будущей премьеры понятно, что видео посвящено защитникам Украины. Военные в форме, которые несут раненых побратимов, снаряды, пробитое пулями стекло… Уже с первых секунд видео пробирает до самых костей.

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