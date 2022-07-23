MASHA FOKINA – «Лаванда»: премьера песни-обращения к украинкам, страдающим от войный

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Главный месседж песни заключался в том, что каждый украинец с начала войны, к сожалению, понес потери. Кто остался без родителей, детей или родного дома, а кто – без работы, планов, мечтаний. На сегодняшний день большинство женщин осталось без мужчин, поэтому, в первую очередь, это песня-обращение к нашим украинкам, на плечи которых свалилось немало хлопот. «Лаванда» в данной песне ассоциируется со спокойствием, надежностью и мирным временем, когда мы все были легкими и наполненными.

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– Для меня эта песня как воспоминания счастливой жизни и надежды. Конкретно припев – о надежде и любви, которой нет, она потерялась вместе с любимым мужчиной. Запах лаванды символизирует надежду, что она все же живет. Если бы не было тяжело и плохо, но в душе всегда веет лавандой, а вдруг это отголосок любимого, – поделилась своими мыслями певица.