Олег Скрипка, Юлия Санина и Алексей Суханов читают поэзию войны

В течение нескольких месяцев арт-проект продюсера Павла Шилько «Буремні вірші» с помощью стихотерапии ментально поддерживает и помогает украинцам исцелять душевные раны, нанесенные войной.

Известные украинские звезды читают поэзию, созданную во время полномасштабной войны россии против Украины и вобравшую в себя все страдания и боль авторов, причиненных русской агрессией. Стихи дополняются музыкой и ассоциативным видеорядом, подчеркивающим суть произведений. В проекте уже приняли участие Маша Ефросинина, MONATIK, Алла Мазур, Артем Пивоваров, Олег Панюта, Елена Кравец, Павел Зибров, Владимир Остапчук, Стюарт Маккензи и другие.

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В следующую подборку видеопоэзии вошли произведения в исполнении настоящего патриарха украинского рока Олега Скрипки, хрупкой солистки THE HARDKISS Юлии Саниной, известного телеведущего Алексея Суханова и автора проекта Павла Шилько.

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Получив предложение стать одним из голосов арт-проекта «Буремні вірші» Олег Скрипка не только сразу согласился, но и предложил собственное авторское стихотворение. С началом войны в творчестве Олега появилось немало произведений, посвященных теме войны, а стихотворение “Садок вишневий коло хати” – одно из самых проницательных…

Голосом Юлии Саниной звучит стихотворение «Я залишила свою душу…» авторства Юлии Акимовой. По образованию Юлия – учитель украинского языка, а по призванию – поэт и кондитер. Всю свою жизнь она пишет стихи. До войны это была преимущественно интимная лирика, но после 24:02 единственной темой стихов стала война. Юлия очень любит Украину и никогда не мечтала покинуть ее, но из-за агрессии россии она вынуждена была выехать вместе с дочерью из родного Днепра в Польшу.

С каждым днем ​​Юлию все больше грызла совесть, что она не дома, что никак не помогает победить врага. Она очень скучала по родным, по дому, по Украине. Ведь вся ее жизнь осталась в Украине. Так и родилось это стихотворение.

“Я залишила свою душу

На порозі рідного дому.

На кордоні рідного краю

Я залишила свою суть.

Я залишила свою посмішку

На старому своєму дивані,

А з собою взяла на згадку я

Добру пам’ять і дику лють”.

В начале боевых действий известный телеведущий и журналист Алексей Суханов вступил в ряды терробороны. Однако нашел время поддержать украинцев не только с оружием в руках, но и ментально, с помощью стихотерапии. Сегодня он читает пронзительное стихотворение Юлии Гринюк «Круасани, кава та війна…». На создание стихотворения ее натолкнуло общение с уже бывшими друзьями из россии, которые ничего не понимают. Стихотворение Юлии – это крик души, который действительно невозможно полноценно передать ни словами, ни эмоциями…

Традиционно компиляцию видеостихотворения проекта закрывает его основатель Павел Шилько со стихотворением на испанском языке автора Карлы Марианы Росси. К слову, Карла является дочерью Чрезвычайного и Полномочного Посла Аргентинской Республики в Украине и великим патриотом нашей страны. Павел исполняет произведение на языке оригинала.

“Я думаю про тебе та відчуваю твій біль —

Твої пейзажі змінилися.

Мені болять твої прошиті снарядами поля.

Мені болять душі несправедливо знищені, пригнічені, закатовані, зґвалтовані…

Немає ні віку, ні пощади…” (переклад)

Национальным партнером проекта «Буремні вірші» также выступила всеукраинская сеть городских сайтов CitySites.

По материалам пресс-службы Агентства PR Batteries.