Michelle Andrade выпустила новую версию своего украиноязычного хита «Не знаю» вместе с lyric-видео

Романтический хит Michelle Andrade «Не знаю» звучит по-новому в ритме фламенко.

Под чувственные звуки испанской гитары артистка делится своими переживаниями:

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— Война сменила нас, наши приоритеты и ценности. Но я очень надеюсь, что чувство влюбленности останется с нами навсегда. Верю, что единство и любовь победят все невзгоды! Именно об этом моя песня «Не знаю».

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— Впервые я представила фламенко-версию на концертном шоу в 2019 году. Проведя несколько месяцев в Испании вдали от дома, я подумала, что сейчас будет символически дать этой песне второе дыхание и выпустить на цифровые платформы. А уже в сентябре слушатели услышат мой украиноязычный EP, — комментирует исполниельница.

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