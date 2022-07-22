MELOVIN — Мені не дзвони: слушать онлайн премьеру песни

Украинский певец MELOVIN выпустил уже вторую песню во время полномасштабной войны. Называется она «Мені не дзвони». Трек посвящен любви, которая продолжает существование даже в столь сложные для страны времена.

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«Любовь очень непонятная для меня вещь, думал не ко времени, но наверняка любовь не знает, что такое война, любовь вообще ничего не знает. Пожалуй, это то, что очень отличает нашу страну от других, у нас всегда уместна любовь и всегда есть время для любви», — рассказал MELOVIN

Песня «Мені не дзвони» написана артистом через 5 минут ночью в квартире во Львове. Главный месседж композиции — любовь ко времени, потому что даже на передовой наши защитники и защитницы влюбляются, женятся, страдают и расстаются с любимыми.

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