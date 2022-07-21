«От больших сердец – маленьким»: Фонд Маши Ефросининой запускает благотворительный проект для помощи детям, семьи которых пострадали от войны

«От больших сердец – маленьким» – это благотворительная инициатива, направленная на поддержку детей от 0 до 3 лет, семьи которых пострадали от войны. Общая сумма средств, направленных на закупку и доставку 1000 детских боксов, составит около 7 миллионов гривен. В течение кампании планируется собрать 4 миллиона гривен взносов. При этом каждый благотворительный взнос, направленный в Фонд с карты Visa, будет удвоен.

Киев, 21 июля 2022 г. – Благотворительный фонд Маши Ефросининой «Фонд Маша» и компания Visa объявляют о старте благотворительной инициативы, основная цель которой – помощь маленьким детям, семьи которых пострадали от войны.

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Первый этап проекта состоит в сборе средств для покупки 1000 боксов с товарами первой необходимости на месяц для детей в возрасте от 0 до 3 лет – наиболее уязвимой категории, требующей особого ухода. Общая сумма средств, направленных на реализацию проекта, составит около 7 миллионов гривен. Организаторы планируют собрать 4 миллиона гривен благотворительных взносов. При этом компания Visa удвоит каждый взнос держателей карт Visa, которые присоединятся к благотворительному проекту.

Маша Ефросинина: «Мы восстанавливаем жизнь женщин, чтобы они восстанавливали Украину»

Вторым этапом станет закупка необходимых товаров Фондом и их доставка в регионы Украины, где живет много семей, которые наиболее пострадали из-за активных боевых действий: Черниговская, Запорожская, Харьковская, Сумская, Полтавская и Житомирская область. С помощью проверенных контактов волонтерских центров, больниц, перинатальных центров, социальных центров матери и ребенка, центров переселенцев, с которыми работает Фонд, мы получим информацию о количестве семей, нуждающихся в помощи на местах.

«Я вынашивала идею этого проекта с первых дней войны. Когда смотрела видео с мамами, которые убегают от войны с ребенком в охапку. Когда читала, как женщины рожают в бомбоубежищах и подвалах. Я вспоминала, как рожала своих детей. Как приезжала в роддом с одной неподъемной сумкой, а выписывалась уже с тремя. Потому что маленькой крохе нужно больше, чем взрослому человеку! – говорит основательница Фонда Маша Ефросинина. – Я надеюсь, что эта акция получит отклик в сердцах украинцев. Особенно мам. Особенно женщин, которые, как я, когда слышат о новых разрушениях, о жертвах этой войны, вспоминают себя и понимают, какая помощь нужна сегодняшним мамам с маленькими детьми. Представить, что сейчас происходит в их сердцах – невозможно. Но можно помочь им».

Все детские боксы распределены по набору товаров и количеству на три возрастные категории, чтобы каждый ребенок получил продукты, одежду, бытовые товары и игрушки, в которых больше всего нуждается:

– дети от 0 до 1 года: 350 боксов;

– дети от 1 до 2 лет: 350 боксов;

– дети от 2 до 3 лет: 300 боксов.

«Visa как глобальная компания направляет много усилий на помощь оказавшимся в затруднительном положении социально незащищенным слоям населения. Забота о детях, которые являются особо уязвимыми слоями общества в период глобальных перемен, – это наша обязанность. Именно поэтому мы рады откликнуться на предложение Фонда Маша и реализовать проект, который способен помочь тысячи детей получить самое необходимое, – комментирует Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Украине. – Ключевая черта всех наших партнерских благотворительных инициатив заключается в легкости участия для держателей карт Visa. Мы хотим, чтобы пользователь чувствовал, что он не один в своем стремлении помочь другим, поэтому удваиваем каждый вклад, осуществленный с карты Visa. Совместными усилиями мы способны сделать жизнь детей лучше».

Обеспечить детей товарами первой необходимости можно, сделав благотворительный взнос на сайте Фонда: mashafund.org.ua

Про «Фонд Маша»

«Фонд Маша» – общественная организация, основанная в 2020 году Машей Ефросининой, благотворительницей, Почетным послом ООН в Украине и телеведущей. «Фонд Маша» создан для продвижения общественного противодействия любому виду насилия и помощи пострадавшим женщинам и детям, воспитанию в украинском обществе нулевой толерантности к домашнему насилию. Во время войны Фонд Маша предоставляет гуманитарную и психологическую помощь женщинам, детям, пожилым людям и людям с инвалидностью разных возрастов. В июне 2022 года Фонд запустил проект «Незламна мама» — уникальную программу реабилитации женщин и детей, пострадавших от войны, специально разработанную профессионалами в области психотерапии и посттравматических синдромов. Это – начало большого флагманского проекта «Незламна» от «Фонда Маша», главная цель которого – возрождение и поддержка украинок.