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TAYANNA выпустила новую песню о любви к УКРАИНЕ!

TAYANNA — ГОРИ: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская певица TAYANNA представила новую лирическую композицию «ГОРИ». В ней артистка воспевает свою любовь к родной Украине.

Смотреть премьеру клипа TAYANNA — «ГОРИ» онлайн:

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«Я считаю, что у каждого украинца, в каждой нашей клетке – заложенный код, тесно связанный с нашей природой! В этой песне чувствуется настоящая любовь к Украине! К нашим горам, к нашим рекам, полям, городам и селам, к нашим украинским пейзажам, которые разрушают и пытаются у нас отобрать…» — объяснила певица.
Эта песня о боли всего украинского народа, людях, которые вынуждены выезжать из своего родного края, своих домов и покидать РОДИНУ!

«Песню «ГОРИ» вдохновил меня написать Алан Бадоев, когда он услышал мою историю, как я с мамой ездили в Польшу на заработки. Эта лирическая композиция была готова еще год назад, и я посвятила тогда ее всем гастарбайтерам, которые ездят по всему миру в поисках работы, чтобы обеспечить себе жизнь. А сегодня эта песня имеет другой смысл… другой, ужасной реальности – ВОЙНЫ! Той реальности, где мирная и счастливая жизнь людей превратилась в каторгу и страдание! Где люди, еще вчера строившие свое будущее в Украине – были вынуждены стать беженцами…» — поделилась TAYANNA.

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