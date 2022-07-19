Умерла Руслана Пысанка: что стало причиной смерти

Не стало известной телеведущей Русланы Писанки. Она скончалась сегодня, 19 июля, ночью.

Об этом стало известно из собственных источников ТСН.ua. Писанке было 56 лет.

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Как сообщает «Завтрак» на 1+1, после большого перерыва Руслана вернулась на телевидение в «Твой день» год назад.

– Но великая война заставила поехать ее в Германию. Там врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю унесла, — говорится в сообщении.

Руслана Пысанка биография, карьера

Напомним, актриса стала известна благодаря прогнозам погоды, которые вела вместе с Алексеем Дивеевым-Церковным в 90-х годах. Также была ведущей телепроекта Женский клуб. В 2021 году вернулась на телевидение ведущей программы Твой день на телеканале 1+1.

Кроме работы на телевидении, Руслана Пысанка играла в кино и работала в театре. Зрителям она запомнилась по ролям в фильмах Несколько любовных историй (1991) Андрея Бенкендорфа, Москаль-волшебник (1995) режиссера Николая Засеева-Руденко, Огнем и мечем (1999) Ежи Гофман, мини , сериала Крипосная (2019) и Филин (2020). Также актриса приняла участие в озвучивании мультфильма Никита Кожемяка Манука Депояна (2016).

В 2006 году актриса приняла участие в талант-шоу Танцы со звездами. Также Руслана Писанка вместе с мужем Игорем Исаковым была участницей реалити-шоу «Зважені та щасливі» в 2016 году.

Руслана Пысанка (настоящая фамилия Писанко) родилась 17 ноября 1965 года в Киеве в семье кинооператора Игоря Николаевича Писанко, лауреата Шевченковской премии 1973 года за документальный фильм Советская Украина.

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