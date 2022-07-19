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Наталья Могилевская презентовала новую песню и объявила, что теперь будет петь на украинском

Могилевская презентовала новую песню и объявила, что теперь будет петь на украинском

Украинская певица Наталья Могилевская анонсировала выпуск нового трека. Как призналась артистка в интервью радио «Промінь», она готовит песню под названием «Колискова».

Музыкальная композиция расскажет о жизни матери и дочери во время войны.

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«Это не просто колыбельная. Это песня матери, которую она поет во время войны своей дочери! Говорю об этом, а у самой слезы на глазах и потому уже плачу…» – сказала певица.

Также Наталья Могилевская заявила, что все ее работы теперь будут только на украинском языке.

«С начала войны я ни разу не пела по-русски! Сегодня украинский язык – это оружие! Во-первых – враг не знает ее, во-вторых – это сила нашей земли, нашего рода!» – подчеркнула артистка.

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