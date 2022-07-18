Победители YUNA-2022: список победителей музыкально премии YUNA-2022

Наталья Могилевская презентовала новую песню и объявила, что теперь будет петь на украинском
Организационный комитет украинской музыкальной премии YUNA определил победителей в своих номинациях. После многочисленных переносов через пандемию коронавируса и полномасштабное вторжение церемонию провели онлайн.
В этом году мероприятие носит благотворительную миссию. Все статуэтки победителей разыграют на аукционе, а средства будут переданы на приобретение аппаратов для раненых бойцов.
Напомним, что на получение премии YUNA-2022 претендовали треки, релиз которых состоялся с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.
Полный список победителей премии YUNA-2022:
Исполнительница — NK
Исполнитель – Артем Пивоваров
Рок-группа — The HARDKISS
Поп-группа — KALUSH / KAZKA
Песня — Wellboy — «Гуси»
На другом языке — TVORCHI — Falling
Альбом — The HARDKISS – «Жива і не залізна»
Видеоклип — MONATIK – «Зажигать / JOMO» (реж. Таню Муиньо)
Дуэт/коллаборация — Бумбокс & Саша Чемеров – «Любила»
Открытие года – Wellboy
Электронный хит — Go_A — SHUM
Хип-хоп хит — KALUSH – «Зорі»
Эстрадный хит — Ирина Билык – «Не стримуй погляд»
Песня к фильму – «На щастя» — Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов (фильм «Скажене весілля 3»)
Концертное шоу — TVORCHI — ROAD/MONATIK — Made With Love and Rythm
Другой формат – DAKOOKA
Менеджмент артиста – MONATIK corporation
Спецноминация «Музыкальная харизматическая пара» – Юлия Санина и Валерий Бебко
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