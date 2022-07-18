Победители YUNA-2022: список победителей музыкально премии YUNA-2022

Организационный комитет украинской музыкальной премии YUNA определил победителей в своих номинациях. После многочисленных переносов через пандемию коронавируса и полномасштабное вторжение церемонию провели онлайн.

В этом году мероприятие носит благотворительную миссию. Все статуэтки победителей разыграют на аукционе, а средства будут переданы на приобретение аппаратов для раненых бойцов.

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Напомним, что на получение премии YUNA-2022 претендовали треки, релиз которых состоялся с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

Полный список победителей премии YUNA-2022:

Исполнительница — NK

Исполнитель – Артем Пивоваров

Рок-группа — The HARDKISS

Поп-группа — KALUSH / KAZKA

Песня — Wellboy — «Гуси»

На другом языке — TVORCHI — Falling

Альбом — The HARDKISS – «Жива і не залізна»

Видеоклип — MONATIK – «Зажигать / JOMO» (реж. Таню Муиньо)

Дуэт/коллаборация — Бумбокс & Саша Чемеров – «Любила»

Открытие года – Wellboy

Электронный хит — Go_A — SHUM

Хип-хоп хит — KALUSH – «Зорі»

Эстрадный хит — Ирина Билык – «Не стримуй погляд»

Песня к фильму – «На щастя» — Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов (фильм «Скажене весілля 3»)

Концертное шоу — TVORCHI — ROAD/MONATIK — Made With Love and Rythm

Другой формат – DAKOOKA

Менеджмент артиста – MONATIK corporation

Спецноминация «Музыкальная харизматическая пара» – Юлия Санина и Валерий Бебко

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