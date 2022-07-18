Новые сериалы 2022: что из премьер вы могли пропустить

Сегодня внимание каждого украинца сосредоточено на военных новостях, однако иногда хочется хотя бы на несколько часов отвлечься и отдохнуть. Мы уже делились с вами подборкой лучших украинских сериалов, достойных вашего внимания, а теперь собрали список качественных мировых сериальных новинок 2022, которые вы могли пропустить.

Итак, 10 сериалов 2022 года, которые стоит посмотреть.

Cейчас смотрят

Изобретая Анну (1 сезон)

Жанр: драма

«Изобретая Анну» — американский драматический мини-сериал, созданный и спродюсированный Шондой Раймс, вдохновленный историей Анны Сорокин и статьей Джессики Преслер «Как Анна Делви обманула нью-йоркских тусовщиков». Сериал был выпущен на Netflix 11 февраля 2022 года.

По сюжету под вымышленным именем Анна Делви, главная героиня Анна Сорокина убедила представителей высшего света Нью-Йорка в том, что она – немецкая наследница, имеющая доступ к значительным состояниям. Она использует этот образ для получения сотен тысяч долларов наличными, товаров и услуг, работая над достижением своей цели – открытием эксклюзивного клуба по теме искусства. Но за все нужно платить.

Дата выхода: 11 февраля 2022 года

Бриджертоны (2 сезона)

Жанр: историческая комедия

«Бриджертоны» – американский драматический сериал, основанный на сборнике романов Джулии Квинн. Его создал Крис Ван Дюсен, а продюсировала Шонда Раймса, как ее первое сценарное шоу для Netflix. Сюжет разворачивается вокруг одноименной семьи Бриджертонов в конкурентном мире лондонской эпохи Регентства, когда в общество всходят дети дворянства, вступающие в брак.

Сериалы от Netflix: топ-5 самых захватывающих

По сюжету восемь сплоченных братьев и сестер благородной и могущественной семьи Бриджертонов – Энтони, Бенедикт, Колин, Дафна, Элоиза, Франческа, Грегори и Гиацинт ищут любовь в высшем свете Лондона. А любознательная Леди Вислдаун, таинственный автор, описывающий в своих письмах все сплетни высшего света, пристально следит за их приключениями. Этакая Сплетница эпохи Ренессанса.

Дата выхода: 25 марта 2022 (2 сезон)

Озарк (4 сезона)

Жанр: криминальная драма

«Озарк» — американский криминальный драматический телевизионный сериал, созданный Биллом Дюбьюком и Марком Уильямсом для Netflix и продюсером MRC Television и Aggregate Films.

Сериалы BBC: топ-8 лучших сериалов, которые надо посмотреть

По сюжету после того, как схема отмывания денег мексиканского наркокартеля выходит из строя, финансовый советник Марти Берд предлагает организовать более масштабную операцию по отмыванию денег в районе озера Озарк в центре Миссури. Марти внезапно переезжает с семьей из пригорода Чикаго Нейпервиля в отдаленный летний курорт Осейдж-Бич, штат Миссури. Когда Берды прибывают в Миссури, они объединяются с местными преступниками, включая семьи Лэнгморов и Снелли, а позже — с мафией Канзас-Сити.

Дата выхода: 21 января 2022 (4 сезон)

Элита (5 сезонов)

Жанр: детектив, драма

«Элита» – испанский триллер для подростков, драматический телесериал, созданный для Netflix Карлосом Монтеро и Дарио Мадроной.

Действие сериала разворачивается в Лас-Энсинасе, выдуманной элитной средней школе, и вращается вокруг отношений между тремя учениками-подростками из рабочего класса, обучающимися в школе по стипендиальной программе, и их богатыми одноклассниками.

Дата выхода: 8 апреля 2022 (5 сезон)

Анатомия скандала (1 сезон)

Жанр: триллер, драма

«Анатомия скандала» — американский триллер-антология, разработанный Дэвидом Э. Келли и Мелиссой Джеймс Гибсон, основанный на одноименном романе Сары Воган. Сериал состоит из шести эпизодов, премьера которого прошла на Netflix 15 апреля 2022 года.

По сюжету Софи Уайтхаус, жена британского депутата Джеймса Уайтхауса, узнает, что муж закрутил роман с помощником. Эта новость становится публичной, подрывая их жизнь и заставляя бороться с последствиями катастрофических решений мужа. Что еще хуже, Джеймса обвиняют в изнасиловании, и он предстанет перед судом.

Дата выхода: 15 апреля 2022

Викинги: Валгалла (1 сезон)

Жанр: историческая драма

«Викинги: Валгалла» – исторический драматический телесериал, созданный Джебом Стюартом для Netflix. Это продолжение истории викингов, съемки в графстве Виклоу, Ирландия. Действие сериала происходит спустя сто лет после событий викингов. Сериал рассказывает о начале конца эпохи викингов, ознаменованном битвой на Стемфорде Бридже в 1066 году.

Главные герои Лейф Эриксон, Фрейдис Эйриксдоттир и Харальд Хардрада начинают эпическое путешествие, которое перенесет их через океаны и поля битв, от Каттегата до Англии и за ее пределами, в борьбе за выживание и славу.

Дата выхода: 25 февраля 2022

Лестница (1 сезон)

Жанр: криминальная драма

«Лестница» — американский телевизионный мини-сериал о настоящих преступлениях, созданный Антонио Кампосом, основанный на одноименном документальном сериале 2004 года, созданном Жаном-Ксавье де Лестрейдом. В сериале сыграет Колин Ферт в роли Майкла Петерсона, писателя, осужденного за убийство своей жены Кэтлин Петерсон (Тони Коллетт), найденной мертвой внизу лестницы в их доме.

По сюжету Майкла Петерсона, криминального романиста, обвиняют в том, что он забил свою жену Кэтлин до смерти после того, как ее обнаружили мертвой внизу лестницы в их доме. Поскольку расследование продолжается, семья погружается в бурную судебную борьбу. Тем временем историей интересуется французская команда документалистов.

Дата выхода: 5 мая 2022

Первая леди (1 сезон)

Жанр: драма

«Первая леди» – сериал-антология для сильных женщин, в котором изображены жизнь и семейные события трех первых леди Соединенных Штатов: Элеоноры Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обамы.

Главные роли в сериале сыграли Виола Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон.

Дата выхода: 17 апреля 2022

Лучше позвоните Солу (6 сезонов)

Жанр: криминальная драма

«Лучше позвоните Солу» — американский криминальный драматический телесериал, созданный Винсом Гиллиганом и Питером Гулдом. Это спин-офф, приквел и продолжение предыдущей серии Гиллигана, Breaking Bad.

Действие сериала разворачивается в начале-середине 2000-х годов в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и превращает Джимми Макгилла, серьезного адвоката и бывшего мошенника, в эгоцентричного защитника по уголовным делам, известного как Сол Гудман. Также в сериале изображается моральное падение отставного полицейского Майка Эрмантраута, который становится тесно связан с наркокартелем Хуареса, чтобы поддержать свою внучку и ее мать. Эти две сюжетные линии в основном рассказываются отдельно, но они сближаются, когда Джимми и Майк работают вместе .

Дата выхода: 18 апреля 2022 (6 сезон)

Оби-Ван Кеноби (1 сезон)

Жанр: научная фантастика, приключения

Оби-Ван Кеноби – это американский телевизионный мини-сериал, созданный для потокового сервиса Disney+, с участием одноименного персонажа «Звездных войн». Действие сериала происходит через десять лет после событий «Звездных войн: Эпизод III – Месть ситхов» (2005), режиссером сериала является Дебор Чоу, а Джоби Гарольд выступает в качестве шоураннера.

Через десять лет после событий «Звездных войн: Эпизод III – Месть ситхов» Оби-Ван Кеноби наблюдает за Люком Скайуокером на Татуине, когда он оказывается в «горячем приключении».

Дата выхода: 27 мая 2022