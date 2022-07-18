Бейонсе в ТікТок: певица выложила первое видео

TikTok уже давно покорил аудиторию разных возрастов. Поэтому селебриты активно занимаются развитием своих профилей в этой соцсети. И вот наконец очередь дошла до единственной и неповторимой Бейонсе. Американская певица наконец-то опубликовала свое первое видео в TikTok.

Правда, Бейонсе решила не поддерживать ни один из трендов и сама в ролике не появилась. Селебрити сделала нарезку из видео пользователей TikTok, которые записали множество роликов под ее новую песню Break My Soul. Таким образом звезда поблагодарила фанатов за поддержку.

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Всего за сутки на звезду подписалось 3,5 миллиона пользователей, а ее первое видео собрало более 17 миллионов просмотров.

Фото: Getty Images

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