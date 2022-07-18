Бейонсе в ТікТок: певица выложила первое видео

Наталья Могилевская презентовала новую песню и объявила, что теперь будет петь на украинском
TikTok уже давно покорил аудиторию разных возрастов. Поэтому селебриты активно занимаются развитием своих профилей в этой соцсети. И вот наконец очередь дошла до единственной и неповторимой Бейонсе. Американская певица наконец-то опубликовала свое первое видео в TikTok.
Правда, Бейонсе решила не поддерживать ни один из трендов и сама в ролике не появилась. Селебрити сделала нарезку из видео пользователей TikTok, которые записали множество роликов под ее новую песню Break My Soul. Таким образом звезда поблагодарила фанатов за поддержку.
@beyonce Seeing y’all release the wiggle made me so happy! Thank you so much for all the love for BREAK MY SOUL! — Love B —#RENAISSANCE #BREAKMYSOUL ♬ BREAK MY SOUL — Beyoncé
Всего за сутки на звезду подписалось 3,5 миллиона пользователей, а ее первое видео собрало более 17 миллионов просмотров.
Фото: Getty Images
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