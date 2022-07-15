Софи Тернер и Джо Джонас во второй раз стали родителями

Голливудская актриса Софи Тернер родила своему мужу певцу Джо Джонасу второго ребенка! Об этом эксклюзивно первым написало издание People.
«Джо и Софи рады объявить о рождении дочери», – сообщили представители селебрита.
Когда именно родился ребенок и как его назвали, пока неизвестно. Однако сообщают, что мать и ребенок чувствуют себя отлично.
«Мы очень рады расширению семьи. Это самое лучшее благословение», — сказала Софи Тернер в интервью Elle UK в начале мая.
Напомним, что 26-летняя Софи Тернер и 32-летний Джо Джонас вместе воспитывают двухлетнюю дочь Виллу.
Фото: Getty Images
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