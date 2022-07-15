После 4: смотреть официальный трейлер

Voltage Pictures представили трейлер долгожданного продолжения франшизы «После». Это уже четвертая часть серии фильмов, она получила название «После. Долго и счастливо».

«После. Долго и счастливо» — смотреть трейлер онлайн:

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Наконец история любви Тессы и Хардина подходит к своему логическому концу. После всего, что паре пришлось пройти, они наконец поймут, стоит ли такая сложная любовь их усилий. Хардин никак не может успокоить своих демонов, а Тесса не может понять, не потеряет ли она себя в борьбе за любимого. Будет ли у этой истории счастлив конец «и жили они долго и счастливо»?

В главные роли вернулись Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин. Также в картине «После. Долго и счастливо сыграли: Ченс Пердомо, Стивен Мойер, Ариэль Кеббел, Картер Дженкинс, Луиз Ломбард, Роб Эстес и лауреат премии «Оскар» Мира Сорвино.

Напомним, что франшиза «После» основана на одноименных романах писательницы Анны Тодд. Сначала ее проза была доступна онлайн на платформе Wattpad, а позже в 2014-2015 годах вышла в свет. И, несмотря на то, что писательница настояла на существовании бесплатной версии книги на Wattpad, суммарный тираж книг только в первые годы превысил 15 млн. проданных копий.

Премьера фильма «После. Долго и счастливо» запланировано на 7 сентября 2022 года.

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