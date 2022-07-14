Стало известно, что во время ракетного обстрела Винницы пострадали некоторые люди из команды певицы ROXOLANA. Что известно — читайте в материале

Рашисты убивают украинцев. Каждый день и ночью. Из-за российских ракет, ударивших по Виннице, пострадали люди из команды певицы ROXOLANA.

Сегодня, 14 июля, три ракеты прилетели в Винницу, среди пострадавших зданий – Дом Офицеров – зал культурных мероприятий, где украинские артисты активно дают концерты. В 18:00 там должен был состояться концерт ROXOLANA с приглашенным гостем – LAUD.

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Два техника певицы, которые готовили сцену к концерту, во время взрыва были в Доме Офицеров. Пока они в больнице, за их жизнь борются медики. Также часть команды певицы находилась в городе, они были ранены.

– Во время ракетных обстрелов россиянами Винницы часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены, наш Андрей и Женя борются за жизнь в операционных. Мы молимся о их жизни и жизни всех, кто пострадал сегодня, – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роксолана Сирота ????ROXOLANA???? (@roxolanas)

Впоследствии, к сожалению, стало известно, что один из техников – Евгений – погиб. Приносим свои соболезнования родственникам и знакомым погибшего…

Фото — Instagram

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