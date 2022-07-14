Святослав Вакарчук – о пережитом им артобстреле

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в очередной раз посетил позиции украинских защитников на передовой. Музыкант ездит на передовую к военным, чтобы поднять их боевой дух своим творчеством. Но не каждая подобная поездка проходит мирно. Так, ночью 13 на 14 июля стало известно, что Святослав Вакарчук попал во вражеский артобстрел, но музыкант не пострадал.

«На фронті буває всяке. Я вже дав близько 120 виступів на Сході і на Півдні. І потрапляв в різні ситуації. Але завжди повторюю: крім нас з вами, більше в України нікого нема. Тож кожен має робити для Перемоги, що може. Кожен. Кожного дня. Так як роблять ці хлопці та дівчата на фронті. Вони — наш скарб. Зі мною все добре! Продовжуєм іти!» — Написал Святослав Вакарчук в своем Instagram.

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Вакарчук посетил 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка, чтобы поддержать украинских защитников своим творчеством. Это было первое выступление музыканта после рождения дочери.

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