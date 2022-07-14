Оля Полякова резко разъяснила, как ее мужу удалось выехать за границу

Артистку возмутили комментарии в сети по поводу ее любимого

Недавно мужу украинской певицы Оле Поляковой удалось уехать за границу. Поэтому многие телерам-каналы начали распространять информацию о том, что Вадим Поляков покинул страну незаконно. В своем Instagram Оля Полякова выступила в защиту отца своих детей и эмоционально объяснила всем заинтересованным, как ее мужу Вадиму удалось выехать за границу.

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«Дуже гидко мені зараз спостерігати ситуацію, в якій якісь паблики розшерюють новину, що нібито мій чоловік був за кордоном, а я розповідаю, що ні. Мій чоловік з усіма дозволами вперше після початку війни 29 червня приїхав за мною та моїми дітьми до Праги. Ми були там три дні. Він був на двох моїх концертах, і 3 липня ми вирушили до України. Я прошу вас, люди, не розганяйте гівно на вентилятор. Огидно на це дивитись», — заявила Полякова.

А уже после певицы призналась, что 29 июня ее мужу исполнилось 60 лет, поэтому он может выезжать за границу на законных основаниях.

«До речі, від 29 червня мій чоловік має право виїжджати за кордон, бо йому виповнилося 60 років. І всі, хто каже фігню та розганяє хейт, закрийте роти. Ідіть у дупу! І ще одне — він в Україні. Як був, так і є. І нікуди не збирається. Тому можете зустрітись з ним особисто. Він уміє з такими говорити. Побачу, які ви сміливі», — добавила Полякова.

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