Гарри Стайлз передал свой гонорар за рекламу для Apple в помощь украинцам

Британский певец и актер Гарри Стайлз продолжает поддерживать Украину и украинцев не только словом, но и делом. Недавно артист пожертвовал свой гонорар за рекламу для Apple гуманитарной организации, помогающей украинцам. Об этом пишет портал 9to5Mac со ссылкой на NME.

В новом рекламном ролике AirPods Pro компания Apple пригласила сняться Гарри Стайлза, а также использовала песню Music for a Sushi Restaurant. Все деньги за этот проект музыкант попросил Apple перечислить на счет Международного спасительного комитета (IRC). Эта организация помогает миллионам украинцев, которые были вынуждены покинуть дом из-за полномасштабного вторжения России. В общем, организация помогает «всем пострадавшим от больших кризисов, когда они восстанавливают свою жизнь». IRC также

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Сообщают, что певец согласился сняться в рекламе, только если Apple сделает прямое пожертвование Международному комитету спасения.

Фото: IStock

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