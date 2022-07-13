Wellboy – Ворогів на ножі: слушать онлайн, текст (слова) песни

Украинский исполнитель Антон Вельбой, впервые с начала войны, выпустил песню под названием «Ворогів на ножі»

Это песня об украинской несокрушимости. О том, как история накладывается на сегодняшний день. Как нам приходится сопротивляться врагам, бороться за украинские ценности, культуру, письменность, искусство, традиции и, самое главное, нашу идентичность, которую враг сегодня пытается похитить у нас и уничтожить. Несмотря на это, как и много лет назад, мы не прекратим воевать и обязательно выиграем в этой борьбе.

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– Это песня не о войне. Она о непобедимом человеческом духе, о нашей победе, свободе и жажде жизни. Мы переживаем не лучшие времена, но из-за трещин обязательно пропитается свет и все враги обязательно будут наказаны, — комментирует Wellboy.

Впервые Wellboy представил новый сингл на благотворительном концерте Life will win в рамках европейского тура, целью которого был сбор средств на закупку рентген-прозрачных операционных столов для украинских больниц. Кроме этого, сингл продолжает звучать на других благотворительных выступлениях артиста и войдет в будущий альбом, над которым работает Антон Вельбой.

Сингл Wellboy – «Ворогів на ножі» доступен на всех музыкальных платформах: https://bfan.link/vorogiv-na-nozhi

Фото — Instagram

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