Новый канал>G.space>Новости

Wellboy – «Ворогів на ножі»: артист представил новый сингл об украинской несокрушимости

Wellboy – Ворогів на ножі: слушать онлайн, текст (слова) песни

Украинский исполнитель Антон Вельбой, впервые с начала войны, выпустил песню под названием «Ворогів на ножі»

Это песня об украинской несокрушимости. О том, как история накладывается на сегодняшний день. Как нам приходится сопротивляться врагам, бороться за украинские ценности, культуру, письменность, искусство, традиции и, самое главное, нашу идентичность, которую враг сегодня пытается похитить у нас и уничтожить. Несмотря на это, как и много лет назад, мы не прекратим воевать и обязательно выиграем в этой борьбе.

Cейчас смотрят

– Это песня не о войне. Она о непобедимом человеческом духе, о нашей победе, свободе и жажде жизни. Мы переживаем не лучшие времена, но из-за трещин обязательно пропитается свет и все враги обязательно будут наказаны, — комментирует Wellboy.

Wellboy – Ворогів на ножі: слушать онлайн, текст (слова) песни

Впервые Wellboy представил новый сингл на благотворительном концерте Life will win в рамках европейского тура, целью которого был сбор средств на закупку рентген-прозрачных операционных столов для украинских больниц. Кроме этого, сингл продолжает звучать на других благотворительных выступлениях артиста и войдет в будущий альбом, над которым работает Антон Вельбой.

Сингл Wellboy – «Ворогів на ножі» доступен на всех музыкальных платформах: https://bfan.link/vorogiv-na-nozhi

Фото — Instagram

Читай також:

Эксклюзив! Группа Maneskin представила новый трек на грандиозном концерте в Риме

MONATIK — From U to z: смотри новый креативный клип

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь