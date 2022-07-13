TAYANNA возвращает деньги Алану Бадоеву за контракт. Что произошло?

Украинская певица TAYANNA больше не сотрудничает с Аланом Бадоевым, как со своим продюсером. Об этом артистка заявила в интервью «Славе+».

Как выяснилось в ходе разговора, теперь певица должна вернуть продюсеру те средства, которые были в нее вложены, но не вернулись прибылью.

Cейчас смотрят

«Ну, как мы перестали работать? Оно тоже само по себе получилось. Война и нет никакой работы, нет точек соприкосновения и сотрудничества. Контракт физический есть. Тот контракт, который был, он истек. Мы заключили другой контракт, по которому я выплачиваю те средства, которые были в меня вложены и не вернулись. Там еще другие условия разные. Но это наши дела», – заявила TAYANNA.

Читай также:

Аня Тринчер и MBreeze представили клип на общий трек «Ти робив мені каву»

Первая после Ирины Шейк: Кто стал новой девушкой Брэдли Купера?